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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.04.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Manchester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İngiliz damgası!

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Manchester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İngiliz damgası!

İngiltere Premier Lig'in iki önemli takımı Manchester City ve Tottenham, futbolseverlere heyecan dolu bir 90 dakika izletmeye hazırlanıyor. Peki, Manchester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı detaylar

Manchester City Tottenham maçı için geri sayım başladı. İngiltere Premier Lig'de matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Tottenham, lider Liverpool ile arasında 2 puanlık fark bulunan Manchester City ile karşılaşacak. Peki, Manchester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MANCHESTER CİTY TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 35. Hafta mücadelesinde Manchester City, Tottenham'ı ağırlayacak. 20 Nisan Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak olan mücadele, S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

Manchester City, Premier Lig'de Tottenham ile karşılaştığı son üç maçı kazandı; bu maçı da yenerlerse Tottenham'a karşı en uzun galibiyet serilerini yakalayacaklar.

Tottenham, Manchester City ile deplasmanda oynadığı son sekiz maçın sadece birini kazanabildi (1G 1B 6M) ve bu maçlarda kalesinde 23 gol gördü (ortalama 2.9).

Tottenham bu maçı kazanırsa 2008/09'dan (Liverpool) bu yana Premier Lig'de bir sezon içerisinde iki Manchester takımını da deplasmanda yenmeyi başaran ilk takım olacak.

Manchester City'nin Premier Lig'de oynadığı son 25 maçın hiçbiri berabere bitmedi (21G 4M).

Sergio Aguero, Premier Lig'de Tottenham'a karşı forma giydiği son altı maçta gol atamadı; önceki yedi karşılaşmalarında Arjantinli'nin 10 golü vardı.

AVRUPA KUPALARINA İNGİLİZ DAMGASI

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 4 yarı final bileti alan İngiliz takımları turnuvaya damga vurdu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupasında Liverpool ve Tottenham Hotspur'un yarı finale kalmasının ardından önceki gün de Avrupa Ligi'nde Londra takımları Arsenal ve Chelsea'nin son dört takım arasına kalmasıyla iki turnuvadaki 8 yarı final biletinin yarısı İngiliz ekiplerine gitti.

İngiliz kulüpleri, UEFA organizasyonlarında 35 yıl aradan sonra ilk kez 4 takımla yarı finalde temsil edilecek. 1983-84 sezonunda da Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United ve Nottingham Forest, yarı finale çıkmayı başarmıştı.

ARSENAL YİNE YARI FİNALDE

İspanyol teknik adam Unai Emery yönetimindeki Arsenal, 24 yıl aradan sonra ilk kez iki sezon üst üste Avrupa kulvarında yarı finale yükseldi.

Arsenal, geçen yıl da UEFA Avrupa Ligi'nde son dört takım arasına kalmış, İspanya'nın Atletico Madrid takımına elenmişti.
Emery'nin kariyerinde üç UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor. 47 yaşındaki teknik adam, Sevilla'yı çalıştırdığı dönemde üst üste üç yıl kupada zafer yaşamıştı.

ALMAN TEMSİLCİSİNİN 39 YILLIK ÖZLEMİ

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı, 4-2 yenildiği maçın rövanşında Portekiz ekibi Benfica'yı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Avrupa kupalarında 39 yıl aradan sonra yarı final bileti alan Eintracht Frankfurt, Chelsea ile eşleşti.

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