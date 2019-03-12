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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.03.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Manchester City tarihi farkla turladı!

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Manchester City tarihi farkla turladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City, Schalke 04'e gol yağdırdı ve bir üst tura yükseldi.

İngiltere ekibi Manchester City, deplasmanda 3-2 yendiği Alman ekibi Schalke 04 ile seyircisi önünde karşılaştı. 

Ev sahibi ekip, Sergio Agüero'nun ilki penaltıdan olmak üzere 35 ve 38'inci dakikalarda, Leroy Sane'nin 42'nci dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. 

İkinci devrede farkı daha da açan Manchester City, 56'ncı dakikada Raheem Sterling, 71'inci dakikada Bernardo Silva, 78'inci dakikada Phil Foden ve 84'üncü dakikada Gabriel Jesus'un kaydettiği gollerle mücadeleden 7-0 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı. 

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, bugün TSİ 23.00'te başlayacak Barcelona-Olympique Lyon (0-0) ve Bayern Münih-Liverpool (0-0) maçlarıyla sona erecek. 

Manchester City'nin 11'i: Ederson, Walker, Danilo, Laporte, Zinchenko, İlkay, Silva, Sterling, Sane, Bernardo, Agüero.

Schalke'nin 11'i: Fahrmann, Oczipka, Mckennie, Stambouli, Sane, Bruma, Serdar, Bentaleb, Embolo, Konoplyanka, Burgstaller.

Manchester City tarihi farkla turladı

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Manchester City tarihi farkla turladı

 

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