Manchester City tarihi farkla turladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City, Schalke 04'e gol yağdırdı ve bir üst tura yükseldi.
İngiltere ekibi Manchester City, deplasmanda 3-2 yendiği Alman ekibi Schalke 04 ile seyircisi önünde karşılaştı.
Ev sahibi ekip, Sergio Agüero'nun ilki penaltıdan olmak üzere 35 ve 38'inci dakikalarda, Leroy Sane'nin 42'nci dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
İkinci devrede farkı daha da açan Manchester City, 56'ncı dakikada Raheem Sterling, 71'inci dakikada Bernardo Silva, 78'inci dakikada Phil Foden ve 84'üncü dakikada Gabriel Jesus'un kaydettiği gollerle mücadeleden 7-0 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, bugün TSİ 23.00'te başlayacak Barcelona-Olympique Lyon (0-0) ve Bayern Münih-Liverpool (0-0) maçlarıyla sona erecek.
Manchester City'nin 11'i: Ederson, Walker, Danilo, Laporte, Zinchenko, İlkay, Silva, Sterling, Sane, Bernardo, Agüero.
Schalke'nin 11'i: Fahrmann, Oczipka, Mckennie, Stambouli, Sane, Bruma, Serdar, Bentaleb, Embolo, Konoplyanka, Burgstaller.
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