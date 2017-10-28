Manchester City tam gaz! Kayıpsız...

İngiltere Premier Ligi'nin 10. haftasında Manchester City, deplasmanda West Bromwich ile karşılaştı. Mücadeleye City 10. dakikada Sane'nin golü ile başladı. Cevap Bromwich tarafından çok gecikmedi ve 13. dakikada Jay Rodriguez durumu 1-1'e getirdi.
İlk yarının sonucunu belirleyen golü City'den Fernandinho 15.dakikada kaydetti.
2. yarıda Manchester ekibini rahatlatan gol 64'te Sterling'den geldi. The Hawthorns'da tam ümitler tükenmişken 90'da Matt Phillips sahneye çıktı ve durumu 3-2'ye getirdi. Başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.