Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Liglerde son durum
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen bir takım daha bu akşam Manchester City Schalke 04 maçı ile belirlenmiş olacak. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Manchester City, bu kez evinde galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merakla araştırılan bazı detaylar
Manchester City Schalke 04 maçı ile futbol keyfi ekranlara taşınacak. İngiltere Liginin en önemli kulüplerinden birisi olan Manchester City, köklü Alman kulübü Schalke 04 ile karşılaşacak. Peki, Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı detaylar
MANCHESTER CİTY SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City, sahasında Schalke 04'ü ağırlayacak. 12 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 ve Bein Sports Max HD 2 kanallarından canlı yayınlanacak.
BUNDESLİGA'DA SON DURUM
Almanya liginde haftaya lider başlayan Borussia Dortmund, sahasında Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti.
Şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih, ağırladığı Wolfsburg'u 6-0 yenerek gol averajıyla zirveye yerleşti. Bayern böylece 6. haftada kaybettiği liderliği Borussia Dortmund'dan aldı.
Leipzig, evinde Augsburg ile golsüz berabere kaldı. Borussia Mönchengladbach ise Mainz deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.
Bundesliga'nın 25. haftası sonunda 57'şer puan toplayan Bayern Münih ve Borussia Dortmund'u, 46'şar puanla Leipzig ve Borussia Mönchengladbach takip etti.
PREMİER LİG'DE SON DURUM
Lider Manchester City, Sterling'in hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği Watford'u 3-1 yenerek art arda 6. galibiyetini elde etti.
Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, seyircisi önünde oynadığı Burnley maçını 4-2 kazandı.
Tottenham, deplasmanda Southampton'a 2-1 yenilerek son 4 karşılaşmada 3. yenilgisini aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren ekipler arasındaki maçta Arsenal, sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.
Chelsea ise evinde Wolverhampton Wanderers ile 1-1 berabere kaldı.
Premier Lig'in 30. haftasının ardından 74 puana ulaşan Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 61 puanla Tottenham, 60 puanla Arsenal, 58 puanla Manchester United ve 57 puanla Chelsea izledi.
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