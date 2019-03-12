CANLI Manchester City - Schalke 04
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City, Schalke 04 ile karşı karşıya geliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen bir takım daha Manchester City - Schalke 04 maçı ile belirlenmiş olacak.
İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Manchester City, evinde tur için sahaya çıkıyor.
Manchester City'nin 11'i: Ederson, Walker, Danilo, Laporte, Zinchenko, İlkay, Silva, Sterling, Sane, Bernardo, Agüero.
Schalke'nin 11'i: Fahrmann, Oczipka, Mckennie, Stambouli, Sane, Bruma, Serdar, Bentaleb, Embolo, Konoplyanka, Burgstaller.
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