Manchester City şampiyonluk için sahada! iddaa'da handikap...
Liverpool, St. James' Park'ta 86'da kazandı ve stresi Manchester City'nin üzerine attı. İddiasız Leicester karşısında ne yapacaklar? Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
MANCHESTER CITY
- Kevin De Bruyne sakat, Fernandinho'nun riske edilmesi beklenmiyor.
- Son 12 lig maçında fire vermediler ama yine de Liverpool'un 1 maç ve 2 puan arkasında yer alıyorlar...
- Sezonun ilk maçında deplasmanda kaybettikleri Leicester City ile Etihad'da oynadıkları son 2 maçı kazandılar ama kalelerinde de gol gördüler.
LEICESTER CITY
- Daniel Amartey dışında takımda önemli bir eksik yok.
- Ligdeki son 3 deplasman maçından 7 puan çıkartmayı başardılar. (2G-1B)
- 6 Şubat 2016'da bu deplasmanda kazanıp herkesi şoke etmişlerdi. (iddaa oranı 5,50'ydi!)
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Aralarındaki son 10 maçın 7'sinde karşılıklı goller izledik.
- Yine son 10 maça baktığımızda 6 defa 2-3 gol aralığında kaldığımızı görüyoruz.
- Leicester City deplasmandaki son 9 lig maçının tamamında gol atmayı başardı.
MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?
Liverpool’un son anlarda gelen golle Newcastle deplasmanında kazanması, Manchester City’nin şampiyonluk yarışını son haftaya bıraktı. Gözler şimdi Brendan Rodgers'ta...
Takımın başına geldiğinden bu yana ligdeki havası değişen ve 8 maçta 5 kez kazanan Leicester’ın Etihad’da ne yapacağı merak konusu.
Maça 2 handikap açıldı. Son 12 maçını kazanan golcü Manchester City’nin son 3 maçı ALT bitti. 1-0’lık iki galibiyet ve 2-0‘lık diğer galibiyet.
Leicester iyi takım ve sezonun şampiyonunu onlar belirleyecek. Çünkü haftaya Manchester City’nin konuk olacağı Brighton’un ligde kalması kesinleşti ve direnme ihtimali yok.
Form itibarıyla Man City’den 3 fark yiyecek bir takım değiller. Bu nedenle tercihim X2.
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