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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.05.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Manchester City şampiyonluk için sahada! iddaa'da handikap...

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Manchester City şampiyonluk için sahada! iddaa'da handikap...

Liverpool, St. James' Park'ta 86'da kazandı ve stresi Manchester City'nin üzerine attı. İddiasız Leicester karşısında ne yapacaklar? Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

MANCHESTER CITY

- Kevin De Bruyne sakat, Fernandinho'nun riske edilmesi beklenmiyor.

- Son 12 lig maçında fire vermediler ama yine de Liverpool'un 1 maç ve 2 puan arkasında yer alıyorlar...

- Sezonun ilk maçında deplasmanda kaybettikleri Leicester City ile Etihad'da oynadıkları son 2 maçı kazandılar ama kalelerinde de gol gördüler.

LEICESTER CITY

- Daniel Amartey dışında takımda önemli bir eksik yok.

- Ligdeki son 3 deplasman maçından 7 puan çıkartmayı başardılar. (2G-1B)

- 6 Şubat 2016'da bu deplasmanda kazanıp herkesi şoke etmişlerdi. (iddaa oranı 5,50'ydi!)

Manchester City şampiyonluk için sahada iddaada handikap...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Aralarındaki son 10 maçın 7'sinde karşılıklı goller izledik.

- Yine son 10 maça baktığımızda 6 defa 2-3 gol aralığında kaldığımızı görüyoruz.

- Leicester City deplasmandaki son 9 lig maçının tamamında gol atmayı başardı.

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Liverpool’un son anlarda gelen golle Newcastle deplasmanında kazanması, Manchester City’nin şampiyonluk yarışını son haftaya bıraktı. Gözler şimdi Brendan Rodgers'ta...

Takımın başına geldiğinden bu yana ligdeki havası değişen ve 8 maçta 5 kez kazanan Leicester’ın Etihad’da ne yapacağı merak konusu.

Maça 2 handikap açıldı. Son 12 maçını kazanan golcü Manchester City’nin son 3 maçı ALT bitti. 1-0’lık iki galibiyet ve 2-0‘lık diğer galibiyet.

Leicester iyi takım ve sezonun şampiyonunu onlar belirleyecek. Çünkü haftaya Manchester City’nin konuk olacağı Brighton’un ligde kalması kesinleşti ve direnme ihtimali yok.

Form itibarıyla Man City’den 3 fark yiyecek bir takım değiller. Bu nedenle tercihim X2.

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