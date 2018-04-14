Manchester City şampi...
İngiltere Premier Lig'de Manchester City şimdiden şampiyonluk kutlamalarına başladı. Tottenham deplasmanında 3-1 galip gelen Pep Guardiola'nın ekibi ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin şampiyonluğuna ramak kaldı. Tottenham deplasmanında 3-1 galip gelen Pep Guardiola'nın ekibi ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğa yaklaştı. City, en yakın rakibi Manchester United ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 16'ya çıkardı. Kırmızı Şeytanlar pazar günü West Bromwich'e kaybederlerse City resmen şampiyonluğunu ilan edecek. Aksi takdirde Manchester City'nin kutlamaları haftaya sarkacak.
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