Manchester City o oyuncu için Sterling ve bir miktar paradan olacak!

Manchester City sansasyonel bir transfere hazırlanıyor.
Mavi beyazlı ekip, Arsenal'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez'e göz dikmiş durumda.
Alexis'in transferi konusunda ısrarcı olan City, Raheem Sterling artı bir miktar parayı elden çıkarmaya hazır.
Arsenal ise Sanchez'in bir yıllık kontratı kalmış olmasına karşın Sanchez'i satmamakta ısrarcı.
İngiliz star Sterling ise sezona iyi başladı. Manchester City'nin Bournemouth karşısında galibiyetini getiren golü atarken 1-1 biten Everton karşılaşmasında ise takıma beraberliği getiren isim olmuştu.
Manchester City Arsenal'e bir miktar para artı Sterling'i vererek bu transferi bitirebileceğine inanıyor.
Arsenal kulübü 70 milyon pound'a ikna olabilir fakat City fazla para vermeye niyetli değil. (Mirror)