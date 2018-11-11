Manchester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Manchester City Manchester United maçı ile Premier Lig'de derbi heyecanı başladı. Evinde oynadığı son 4 maçta Kırmızı Şeytanlar karşısında sadece bir galibiyet alabilen City, liderlik koltuğunu kaybetmemek adına ciddi bir mücadele verecek. Geçtiğimiz hafta Juventus'u sahasında 2-1 mağlup eden Manchester United, eylül ayından bu yana kaybetmeyen Manchester City'nin serisini bozmak için harekete geçecek. Peki, Manchester City Manchester United derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Manchester City Manchester United derbi maçı için geri sayım kaldığı yerden devam ediyor. Başarıları ile futbol otoriteleri tarafından kabul gören Mourinho ve Guardiola'nın taktik savaş vereceği karşılaşma, canlı yayında takip edilebilecek. Peki, Manchester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
MANCHESTER CİTY MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Ligi'nin 12. haftasında Manchester City, aynı kentin takımı Manchester United'ı konuk edecek. 11 Kasım Pazar günü saat 19.30'da oynanacak derbi mücadelesi S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı izlenebilecek.
KARŞILAŞMA ÖNCESİ İSTATİSTİKLER
Manchester United ile oynadığı son sekiz resmi maçın sadece ikisini kazanan Manchester City (2B 4M), bu süreçten önce rakibine karşı dört maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Manchester United'ın Premier Lig'de Manchester City'yi yendiği son üç maçın ikisi, 2-0 geriye düştüğü deplasman karşılaşmalarında geldi (Kasım 1983 & Nisan 2018).
Bu sezon Premier Lig'in ilk 11 haftasında 18 gol yiyen Manchester United, geçen sezon aynı golü 25 maçta kalesinde görmüştü.
Manchester City forması giyen Raheem Sterling, Premier Lig kariyerinde henüz Manchester United'a gol atamadı (12 maç & 19 şut).
Premier Lig tarihinde en az 50 golü bulunan oyuncular arasında Sterling'den daha fazla United maçına çıkıp fileleri havalandıramayan tek isim Robbie Keane (22 maç).
Manchester City forveti Sergio Aguero, Etihad Stadı'nda çıktığı son 13 Premier Lig maçında 17 gol attı ve beş asist yaptı.
Anthony Martial, Premier Lig'de Manchester United forması giydiği son dört maçta da gol attı. United adına üst üste beş ya da daha fazla karşılaşmada fileleri havalandıran altı oyuncu var: Ruud van Nistelrooy (dört kez), Wayne Rooney (iki kez), Eric Cantona, Dwight Yorke, Cristiano Ronaldo ve Robin van Persie.
Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola ile Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, resmi maçlarda 22'nci kez karşılaşıyor. İki menajer arasında daha önce gerçekleşen 21 kapışmanın dokuzunu Pep, beşini Mourinho kazandı (7B).
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