Manchester City - Liverpool maçına iddaa oynayacakların dikkatine!
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını Liverpool 3-0 kazanmıştı. Bu akşam oynanacak rövanş öncesi çarpıcı istatistikler, takımlardan son haberlere göz atalım...
- Maçın hakemi İspanya Futbol Federasyonu’ndan Antonio Mateu Lahoz.
- Lahoz, Etihad Stadı’nda düdük çaldığı 2 maçta 3 kere beyaz noktayı gösterdi, hepsi deplasman takımlarına!
- Manchester City bu 2 maçı da kazanmasını bildi. (Napoli 2-1, Monaco 5-3)
Manchester City
- Stones iyileşmedi, stoper ikilisi Otamendi-Laporte olacak.
- De Bruyne, Fernandinho, Otamendi, İlkay Gündoğan ve Gabriel Jesus sarı kart cezası sınırında.
- Liverpool’a karşı oynadıkları son 9 maçın sadece 1’ini kazanabildiler. (9 Eylül 2017, Premier Lig, 5-0)
- Manchester City, evindeki son 13 Şampiyonlar Ligi maçının 9’unu kazandı. (3 beraberlik)
Liverpool
- Liverpool, Avrupa kupalarındaki son 13 maçını kaybetmedi. (7 galibiyet – 6 beraberlik)
- Son 7 Şampiyonlar Ligi maçının 6’sında kalelerini gole kapadılar.
- 2 sezon önce, 2-0’ın rövanşında, Manchester United ile deplasmanda 1-1 kalıp Avrupa Ligi’nde son 8’e kalmışlardı.
- Kritik rövanş öncesi Henderson cezalı, Emre Can sakat. Sol bekteki Moreno-Robertson tercihi maç saati netleşecek.
- Mohamed Salah’ın durumu da belirsizliğini koruyor. Everton maçında ilk 11 başlayan Danny Ings sürprizini görebiliriz.
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