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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
03.01.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Manchester City Liverpool maçı, İngiltere Premier Lig'de sıralamayı yeniden belirleyebilecek. 54 puanla zirvedeki yerini koruyan Liverpool, 47 puanla üçüncü sırada yer alan Manchester City ile arasındaki puan farkını korumaya gayret gösterecek. Peki, Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Manchester City Liverpool maçı ile İngiltere Ligi'nde mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Ligin iki büyük takımı arasında geçecek olan mücadele, tüm dünyadan canlı izlenebilecek. Peki, Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

MANCHESTER CİTY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig sezon mücadelesinde Manchester City sahasında Liverpool'u ağırlayacak. 3 Ocak Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele, S Sport kanalından canlı yayınlanacak. 

LİVERPOOL 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Üst üste 9 maçtır kazanması sayesinde İngiltere Premier Lig'i 7 puan farkla lider götüren Liverpool, 20 haftada 17 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Manchester City'den sonra Premier Lig'in en fazla gol atan ekibi Liverpool, asıl farkı ise savunmada yarattı.

Kaleci Alisson'un yanı sıra Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Joel Matip, Joseph Gomez, Trent Alexander-Arnold ve Andrew Robertson'dan oluşan Liverpool'un savunma rotasyonu, sadece 8 gole geçit verdi.

Hiçbir maçta birden fazla gol yemeyen Liverpool, 0,4 gol ortalamasıyla Avrupa'nın 5 büyük futbol ligindeki en iyi defans yapan takım olarak öne çıktı.

Serie A'nın ilk devresini rekor kırarak 53 puanla lider kapatan son 7 yılın şampiyonu Juventus, bunu, Cristiano Ronaldo'nun başı çektiği hücum hattından çok savunmasına borçlu.

Juventus, maç başına attığı 2 golle Avrupa'nın en golcü takımları arasına giremese de ortalama 0,57 gol yiyerek Liverpool'dan sonra en iyi savunma performansını sergiledi.

PSG, 0,58 golle 3'üncü, La Liga'nın 2. sırasındaki Atletico Madrid, 0,7 golle 4'üncü, Serie A'nın 3. basamağındaki Inter de 0,73 golle 5. sıraya yerleşti.

Avrupa'nın 5 büyük liginde en az gol yeme ortalamasına sahip 5 takım şöyle sıralandı:

Takım Lig Oynanan maç Yediği gol Gol ortalaması
1 Liverpool Premier Lig 20 8 0,4
2 Juventus Serie A 19 11 0,57
3 PSG Ligue 1 17 10 0,58
4 Atletico Madrid La Liga 17 12 0,7
5 Inter Serie A 19 14 0,73

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