Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Liverpool Manchester City karşılaşması ile birlikte İngiltere Ligi'ndeki rekabet Şampiyonlar Ligi'ne taşınıyor. İlk karşılaşma da rakibini sahasında 3-0'lık skorla mağlup eden Liverpool, oldukça avantajlı bir şekilde deplasmana giderken, Manchester City sahasında son şansını değerlendirmek istiyor. Spor severler bu heyecan dolu karşılaşmanın hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacağını merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Manchester City Liverpool Şampiyonlar Ligi karşılaşması bu akşam sahne alacak. Mücadele öncesinde iki takımın karşılıklı oyandığı son maçlara bakıldığını nefes kesen rekabet göze çarpıyor. İki takımın İngiltere Premier Ligi'nde son oynadığı karşılaşma 4-3 Liverpool'un galibiyeti ile sonuçlanmış karşılaşma da atılan karşılıklı gollerin ardından heyecan katlanmıştı.
Manchester City toplamda 84 puan toplayarak ligde oldukça rahat bir konumda liderliğini sürdürürken en yakın rakibi Manchester United 71 puanla rakibini takip ediyor. Liverpool ise 67 puan ile üçüncü sırada. İngiltere Premier Ligi'nde durumlar böyle iken şimdi gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak karşılaşmaya çevrildi.
İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City sahasında oynadığı son Liverpool karşılaşmasında rakibini 5-0'lık skorla mağlup etmiş ve o hafta oldukça avantajlı bir konuma geçmişti.
Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Manchester City Liverpool maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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