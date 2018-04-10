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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
10.04.2018 - 12:34, Son Güncelleme:

Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Liverpool Manchester City karşılaşması ile birlikte İngiltere Ligi'ndeki rekabet Şampiyonlar Ligi'ne taşınıyor. İlk karşılaşma da rakibini sahasında 3-0'lık skorla mağlup eden Liverpool, oldukça avantajlı bir şekilde deplasmana giderken, Manchester City sahasında son şansını değerlendirmek istiyor. Spor severler bu heyecan dolu karşılaşmanın hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacağını merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Manchester City Liverpool Şampiyonlar Ligi karşılaşması bu akşam sahne alacak. Mücadele öncesinde iki takımın karşılıklı oyandığı son maçlara bakıldığını nefes kesen rekabet göze çarpıyor. İki takımın İngiltere Premier Ligi'nde son oynadığı karşılaşma 4-3 Liverpool'un galibiyeti ile sonuçlanmış karşılaşma da atılan karşılıklı gollerin ardından heyecan katlanmıştı.

Manchester City toplamda 84 puan toplayarak ligde oldukça rahat bir konumda liderliğini sürdürürken en yakın rakibi Manchester United 71 puanla rakibini takip ediyor. Liverpool ise 67 puan ile üçüncü sırada. İngiltere Premier Ligi'nde durumlar böyle iken şimdi gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City sahasında oynadığı son Liverpool karşılaşmasında rakibini 5-0'lık skorla mağlup etmiş ve o hafta oldukça avantajlı bir konuma geçmişti.

Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Manchester City Liverpool maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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