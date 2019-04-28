Manchester City, liderliği Liverpool'dan aldı
Burnley'yi 1-0 yenen Manchester City, İngiltere Premier Lig'in son 2 haftasına bir puan farkla lider girdi.
Ligin 36. haftasında Burnley, Liverpool ile şampiyonluk yarışındaki Manchester City'yi konuk etti.
Manchester City, Agüero'nun 63. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve peş peşe 12. maçını kazandı.
Puanını 92'ye çıkaran Manchester City, bitime 2 hafta kala Liverpool'un bir puan önünde liderliğe yükseldi.
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