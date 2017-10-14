İngiltere Premier Lig'de 8. hafta maçında Manchester City, evinde Stoke City'yı konuk etti. Mücadeleyi Mancheste ekibi 7-2'lik farklı skorla kazandı.
Ev sahibi takımın gollerni Gabriel Jesus (2), Raheem Sterling, Fernandinho, David Silva ve Fernando Silva kaydetti. Konuk ekibin golleri ise Mame Biram Diouf ve Kyle Walker'dan (k.k) geldi.
Manchester City 22 puana yükseldi ve puan kaybeden Manchester United'dan liderliği aldı. Stoke City ise 8 puanda kaldı.
Pep Guardiola'nın ekibi ligde bir sonraki maçını evinde Burnley ile oynayacak. Stoke City ise evinde Bournemouth'u konuk edecek.