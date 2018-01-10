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Manchester City kupada da doludizgin

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester City sahasında Bristol City takımını 2-1 mağlup etti.

A.A
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Championship ekiplerinden Bristol City, Etihad Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Bobby Reid'in 44. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Kevin de Bruyne ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, 90. dakikada Sergio Agüero'nun golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Manchester ekibinin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 23 Ocak Salı günü Ashton Gate Stadı'nda oynanacak. 

Manchester Cityİngiltere KupasıPremier League

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