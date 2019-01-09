Manchester City, handikaplı seçeneğiyle iddaa'da! Oranı ise...
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester City, Lig 1 (3. kademe) temsilcisi Burton Albion ile oynuyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Uzun süredir sakat olan Benjamin Mendy ve Claudio Bravo dışında takımda eksik yok.
- Geçtiğimiz hafta sonu, Federasyon Kupası'nda Rotherham'ı 7-0 geçen Manchester City, alt kademelerden takımlarla oynadığı son 10 Lig Kupası eşleşmesinde hata yapmadı.
- Pep Guardiola rotasyon yapabilir. Kalede Arijanet Muric, stoperde Eric Garcia, sol bekte Oleksandr Zinchenko görebiliriz.
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Burton Albion
- Lig 1 (3. kademe) temsilcisi Burton, yarı finale gelene kadar Aston Villa, Burnley, M'Boro gibi güçlü takımları kupa dışına itmeyi başardı.
- Son maçlarında, Rochdale deplasmanında 4-0 kazanmışlardı.
- 2014/15 sonrası ilk defa bir Lig 1 takımı, Lig Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. O zaman yarı finale çıkan Sheffield United'ın başında, şu an Burton Albion takımını çalıştıran Nigel Clough yer alıyordu.
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