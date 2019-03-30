Manchester City, Fulham deplasmanında hata yapmadı!
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Fulham, Manchester City'yi ağırladı. Maçın ilk yarısında Bernardo Silva ve Agüero ile goller bulan Gök Mavililer, 77 puanla yeniden zirveye yerleşti.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel'in 88 dakika forma giydiği maçta Fulham, Manchester City'ye 2-0 kaybetti ve ligdeki üst üste 7. yenilgisini alarak kümede kalma umutlarını iyice zora soktu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 5. dakikada Bernardo Silva ve 26. dakikada Agüero ile erken goller bulup maçın da kontrolünü sonuna kadar elinde tuttu.
Bu galibiyetle puanını 77'ye yükselten Gök Mavililer, 76 puanlı Liverpool'u geride bırakıp yeniden zirveye yerleşti.
Liverpool yarın, Tottenham ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Manchester City ise erteleme maçında hafta arası Cardiff City ile karşı karşıya gelecek.
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