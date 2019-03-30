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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: AP
30.03.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Manchester City, Fulham deplasmanında hata yapmadı!

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Manchester City, Fulham deplasmanında hata yapmadı!

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Fulham, Manchester City'yi ağırladı. Maçın ilk yarısında Bernardo Silva ve Agüero ile goller bulan Gök Mavililer, 77 puanla yeniden zirveye yerleşti.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel'in 88 dakika forma giydiği maçta Fulham, Manchester City'ye 2-0 kaybetti ve ligdeki üst üste 7. yenilgisini alarak kümede kalma umutlarını iyice zora soktu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 5. dakikada Bernardo Silva ve 26. dakikada Agüero ile erken goller bulup maçın da kontrolünü sonuna kadar elinde tuttu.

Bu galibiyetle puanını 77'ye yükselten Gök Mavililer, 76 puanlı Liverpool'u geride bırakıp yeniden zirveye yerleşti.

Liverpool yarın, Tottenham ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Manchester City ise erteleme maçında hafta arası Cardiff City ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City, Fulham deplasmanında hata yapmadı

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Manchester City, Fulham deplasmanında hata yapmadı

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