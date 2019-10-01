Manchester City Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. C Grubu maçında İngiltere'den Manchester City ile Hırvatisten ekibi Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Manchester City Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında Manchester City, Dinamo Zagreb'i konuk edecek. Manchester City ilk grup maçında Shakhtar Donetsk'i mağlup etmiş, Dinamo Zagreb ise Atalanta'yı yenmişti. İşte, Manchester City Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Manchester City ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS Max 2'den naklen yayınlanacak.
Stadion Rajko Mitic'de oynanacak maçta, Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük düdük çalacak.
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