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Manchester City, De Bruyne ile sözleşme uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'ün sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Hürriyet Haber
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Manchester City Kulübünden yapılan açıklamada, 2015'te Wolfsburg'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

Kulübüyle yeni bir anlaşma yaptığı için çok mutlu olduğunu belirten De Bruyne, "Daha önce de söylediğim gibi, hep burada kalmak istiyorum. Sadece kazanmıyoruz aynı zamanda mükemmel futbol oynuyoruz. Bunun bir parçası olduğum için memnunum ve gelecek yıllarda neler başarabileceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Manchester City formasıyla 122 maça çıkan De Bruyne, 31 gole imza atarken, 50 kez de gol pası verdi.

Kevin De BruynePremier League

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