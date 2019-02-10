Manchester City Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Liderlik pozisyonu için mücadelesini sürdüren Manchester City, Chelsea karşısında galibiyet elde ederek bir yeniden zirveye yerleşmek istiyor. Peki, Manchester City Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Manchester City Chelsea maçı için geri sayım başladı. Son 10 maçta Chelsea karşısında 5 galibiyet elde eden Manchester City, 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Peki, üç puana ihtiyacı olan iki büyük takımı karşı karşıya getirecek olan Manchester City Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
MANCHESTER CİTY CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'in 27. Hafta mücadelesinde Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Chelsea'yi konuk edecek. 10 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı izlenebilecek.
CHELSEA'NİN 42 FUTBOLCUSU KİRADA
İngiliz ekibi Chelsea, bu sezon kadrosunda yer alan 42 futbolcusunu başka takımlara kiralık gönderdi.
İngiltere Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Chelsea, bu sezon kadrosunda bulundurduğu 42 futbolcuyu başka takımlara kiraladı. Kiraladığı futbolcularla bu alanda bir rekora imza atan mavi-beyazlılar kadrosunda forma giyemeyecek isimleri başka kulüplere göndererek onların gelişimine katkı sağlıyor. Chelsea’nin kiralık olarak gönderdiği oyuncular arasında Fenerbahçe’ye gelen Victor Moses, Michy Batshuayi, Alvaro Morata ve Kurt Zouma gibi önemli isimler yer alıyor.
KARŞILAŞMADAN BAZI İSTATİSTİKLER
Chelsea ile Premier Lig'de oynadığı son beş maçın üçünü kaybeden Manchester City (2G), hiçbir karşılaşmada iki gol atamadı.
Chelsea, Manchester City deplasmanında çıktığı son dokuz Premier Lig maçının sadece ikisini kazanabildi (1B 6M).
İç saha çıktığı son 14 Premier Lig maçında en az ikişer gol atan Manchester City (13G 1M), bu alanda lig rekorunu kırmak için sahaya çıkıyor.
Premier Lig'deki son iki deplasman maçını gol atamadan kaybeden Chelsea, Aralık 1991'den bu yana bu şekilde üst üste üç yenilgi almıyor.
Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola'nın kariyerinde lig maçlarında en fazla yenildiği takım Chelsea (3).
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