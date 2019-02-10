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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
10.02.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Manchester City Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Manchester City Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Liderlik pozisyonu için mücadelesini sürdüren Manchester City, Chelsea karşısında galibiyet elde ederek bir yeniden zirveye yerleşmek istiyor. Peki, Manchester City Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Manchester City Chelsea maçı için geri sayım başladı. Son 10 maçta Chelsea karşısında 5 galibiyet elde eden Manchester City, 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Peki, üç puana ihtiyacı olan iki büyük takımı karşı karşıya getirecek olan Manchester City Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MANCHESTER CİTY CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 27. Hafta mücadelesinde Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Chelsea'yi konuk edecek. 10 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı izlenebilecek.

CHELSEA'NİN 42 FUTBOLCUSU KİRADA

İngiliz ekibi Chelsea, bu sezon kadrosunda yer alan 42 futbolcusunu başka takımlara kiralık gönderdi.

İngiltere Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Chelsea, bu sezon kadrosunda bulundurduğu 42 futbolcuyu başka takımlara kiraladı. Kiraladığı futbolcularla bu alanda bir rekora imza atan mavi-beyazlılar kadrosunda forma giyemeyecek isimleri başka kulüplere göndererek onların gelişimine katkı sağlıyor. Chelsea’nin kiralık olarak gönderdiği oyuncular arasında Fenerbahçe’ye gelen Victor Moses, Michy Batshuayi, Alvaro Morata ve Kurt Zouma gibi önemli isimler yer alıyor.

KARŞILAŞMADAN BAZI İSTATİSTİKLER

Chelsea ile Premier Lig'de oynadığı son beş maçın üçünü kaybeden Manchester City (2G), hiçbir karşılaşmada iki gol atamadı.

Chelsea, Manchester City deplasmanında çıktığı son dokuz Premier Lig maçının sadece ikisini kazanabildi (1B 6M).

İç saha çıktığı son 14 Premier Lig maçında en az ikişer gol atan Manchester City (13G 1M), bu alanda lig rekorunu kırmak için sahaya çıkıyor.

Premier Lig'deki son iki deplasman maçını gol atamadan kaybeden Chelsea, Aralık 1991'den bu yana bu şekilde üst üste üç yenilgi almıyor.

Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola'nın kariyerinde lig maçlarında en fazla yenildiği takım Chelsea (3).

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