Manchester City Chelsea maçı hangi kanalda saat kaçta? Kritik hafta
Manchester City Chelsea maçı, bu akşam futbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği İngiltere Premier Ligi'nde en yakın rakibine 15 puan fark atan Manchester City, Chelsea'yı sahasında ağırlayacak. Peki, birçok ülkeden canlı yayınlanacak olan Manchester City Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında detaylı bilgiler
Manchester City Chelsea maçı ile İngiltere Premier Lig'de puan savaşları devam edecek. Maç eksiğine rağmen en yakın rakibine 15 puan fark atan Manchester City, oturduğu liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak için Chelsea karşısında galibiyete odaklanacak. Chelsea'da ise en büyük hedef Şampiyonlar Ligi kotasına girmek olacak. Peki, Manchester City Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler
MANCHESTER CİTY CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'de 29. hafta mücadelesi kapsamında Manchester City, Chelsea ile karşılaşacak. 4 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak bu mücadele, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
MÜCADELE ÖNCESİNDEN BAZI İSTATİSTİKLER
Eden Hazard tüm kupalarda Manchester City'ye karşı forma giydiği son yedi maçta sekiz gole katkıda bulundu (dört gol ve dört asist).
Sergio Aguero Premier Lig'de Chelsea'ye karşı forma giydiği son dört maçta beş gol attı.
Chelsea Premier Lig'deki son dört maçının üçünü kaybetti; önceki 23 lig maçında aynı sayıda mağlubiyet almışlardı.
Deplasmandaki son iki lig maçını kaybeden Chelsea en son Mart 2013'te Rafel Benitez yönetiminde ligde üç deplasmandan üst üste eli boş dönmüştü.
Manchester City Premier Lig'de evinde oynadığı son 13 maçı kazandı; bu maçların hepsinde en az ikişer gol attı. Evinde en fazla maçta üst üste birden fazla gol atma rekorunu Liverpool elinde bulunduruyor (14 maç - 2013/14 sezonunda).
İki takım arasında ligde Manchester City ev sahipliğinde oynanan son maçı Chelsea kazandı; Londra ekibi 2005-2008 arasında Manchester City'yi evinde 4 maç üst üste yendiğinden bu yana rakibini deplasmanda iki kez üst üste yenemedi.
AVRUPA'DA KRİTİK HAFTA
Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinde bu hafta sonu sporseverleri heyecanlandıracak önemli maçlar oynanacak.
İngiltere Premier Lig'de 16 puan farkla liderliğini sürdüren Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, 4 Mart Pazar günü 29. hafta maçında son şampiyon Chelsea'yi ağırlayacak.
Ligdeki son 4 maçından üçünü kaybeden Chelsea, geçen hafta Lig Kupası'nı müzesine götüren, Arsenal ile 5 günde oynadığı iki maçta 6 gol atan Manchester City deplasmanından galibiyetle ayrılmanın yollarını arayacak.
Avrupa futbolunda bir başka büyük maç heyecanı da İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) yaşanacak. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde Inter'i konuk edecek.
Şampiyonluk yarışında uzakta kalan iki takım arasında ilk yarıda oynanan ve Mauro Icardi'nin "hat-trick" yaptığı mücadeleyi Inter 3-2 kazanmıştı.
Serie A'da dikkati çeken bir diğer mücadelede ise son altı yılın şampiyonu Juventus'un dört puan önünde yer alan lider Napoli, yarın sahasında Cengiz Ünderli Roma ile karşılaşacak.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde lider Barcelona, kendisini 5 puan geriden takip eden Atletico Madrid'i pazar günü sahasında ağırlayacak.
İki takım arasındaki son beş maçın üçü 1-1 berabere sona ererken, diğer iki mücadeleyi Katalan ekibi deplasmanda 2-1'lik skorlarla kazandı.
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