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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.11.2019 - 17:02, Son Güncelleme:

Manchester City, Çağlar Söyüncü için nabız yokluyor!

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Manchester City, Çağlar Söyüncü için nabız yokluyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Leicester City'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken aynı zamanda A Milli Futbol Takımı'nda da Merih Demiral ile merkez savunma hattını oluşturan Çağlar Söyüncü için Manchester City devrede.

Premier Lig'e istediği gibi başlayamayan ve 12 hafta sonunda 25 puanla zirvedeki Liverpool'un 9 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan İngiliz devinde Teknik Direktör Pep Guardiola, devre arası transfer döneminde stoper bölgesi için milli futbolcuyu da listesine ekledi.

Çağlar'ın payı büyük

Guardiola'yı bu transfere yönlendiren nedenlerden en büyüğü de Leicester City'nin ligde 12 maçta kalesinde sadece 8 gol görmesi ve bunda en büyük payın Jonny Evans - Çağlar Söyüncü ikilisinde olması.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre mevcut durumda Leicester'ın 1 puan gerisinde bulunan Manchester ekibi, Çağlar'ı renklerine bağlamak için nabız yoklamaya başladı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın da çok istediği 23 yaşındaki futbolcu için maviler kesenin ağzını açmaya hazır.

Manchester City, Çağlar Söyüncü için nabız yokluyor

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