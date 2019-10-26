Manchester City, Aston Villa karşısında geç açıldı!
Manchester City sahasında Aston Villa'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 46'da Raheem Sterlin, 65'te Kevin de Bruyne ve 70'te İlkay Gündoğan kaydetti. Pep Guardiola'nın ekibi böylece üst üste 2. galibiyetini aldı ve lider Liverpool'u takibini sürdürdü.
Manchester City'nin Aston Villa'ya attığı en güzel golleri izliyoruz...
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