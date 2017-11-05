Manchester City Arsenal maçı ile Premier Lig'de 11.haftanın genel hatları belli olacak. İngiltere dışında tüm dünya üzerinden ilgiyle takip edilecek olan Manchester City Arsenal maçı, futbolseverlere keyif dolu anlar yaşatacak. İşte, Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda saat kaçta sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

MANCHESTER CİTY ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Preimer Lig'in 11. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Arsenal'ı konuk edecek. 5 Kasım Pazar günü saat 17.15'te başlayacak mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY-ARSENAL MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Manchester City, Arsenal'le oynadığı son dokuz resmi maçın sadece birini kazanabildi (4B 4M).

Manchester City, bu sezon Premier Lig'de skor olarak öne geçtiği dokuz karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırken; ligde geri düştüğü karşılaşmalarda en çok puan toplayan takım Arsenal (3 maçta 9 puan).

İlk 10 haftada 28 puan toplayan Manchester City, 2005/06'da Chelsea ve 2011/12'de yine kendilerinden sonra bunu başaran üçüncü takım oldu. Her iki ekip de o sezonları şampiyon olarak tamamlamıştı.

Evindeki son dört maçta rakip filelere 20 gol gönderen Manchester City, Manchester United dışındaki her takımın ilk 10 haftanın toplamında attığı gol sayısını geride bıraktı.

Arsenal, 2017 senesinde çıktığı 15 deplasmanda sadece beş galibiyet alabildi (2B 8M).

Arsene Wenger'le rakip olduğu beş iç saha maçının dördünü kazanan Pep Guardiola (1B), rakibine 15 gol attı ancak her maçta kalesinde gol gördü (5 gol).

Arsenal formasıyla Etihad Stadı'nda en fazla gol atan oyuncu Theo Walcott (3).

Premier Lig'in ilk 10 haftasında takımına en fazla gol katkısı yapan oyuncu Leroy Sane (6 gol ve 5 asist).

Sergio Aguero, City formasıyla Arsenal'e karşı oynadığı son yedi maçta beş gol attı.