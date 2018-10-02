Manchester City, Almanya'da telafi peşinde! iddaa'nın bankosu...
Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçında, beklenmedik bir şekilde, evinde Lyon'a kaybeden Manchester City, Julian Nagelsmann'ın ekibi Hoffenheim'a konuk olacak. Takımlardan son gelişmelere ve öne çıkan iddaa tercihine göz atalım...
Hoffenheim
- Kaptan Kevin Vogt ve Havard Nordtveit sakat. Ermin Bicakcic'in ise durumu maç saati netleşecek.
- Bu isimlerin yokluğunda, savunma üçlüsünün 'Stefan Posch (21), Kevin Akpoguma (23) ve Justin Hoogma (20)' olması bekleniyor, bu seviyede ilk kez bir arada oynayacaklar.
- Hücum hattında ise 'Joelinton, Kramaric' ikilisi görev yapacak.
- Sergio Agüero hazır ve takımla birlikte Almanya'ya gitti. Benjamin Mendy'nin ise oynaması beklenmiyor.
- Kevin de Bruyne antrenmanlara başladı ama İngiltere'de bırakıldı. Claudio Bravo, Fabian Delph ve Eliaquim Mangala da henüz iyileşmedi.
- Son haftalarda formunu yükselten Mahrez, Agüero ve Sterling ile birlikte hücum hattını oluşturacak.
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