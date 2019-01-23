Manchester City, 9-0'ın rövanşında rotasyon yapacak! En popüler iddaa...
İngiltere Lig Kupası yari finallerinde rövanş zamanı! İlk maçı 9-0 kazanan Manchester City'de, rövanş öncesi hangi isimler dinlendirilecek? İşte detaylar ve iddaa'daki en popüler tercih...
- İngiltere Lig 1 (3. kademe) temsilcisi Burton'ın menajeri Nigel Clough, rakibin form durumu ve ilk maçtaki performansı da göz önünde bulundurup; "Gol atarsak büyük bir başarı olacak" açıklamasını yaptı.
- Orta sahanın tecrübeli isimleri Scott Fraser ve Jamie Allen'ın durumlaır maç saati netleşecek.
- Orta sahadan bir diğer isim Jake Hesketh ile hücum alternatiflerinden Marvin Sordell ise sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
- Pep Guardiola rotasyon yapacağını ama 9-0'a rağmen ciddiyetle sahada olacaklarını söyledi.
- Stoperde Eric Garcia ve Philippe Sandler'ı görürsek şaşırmayalım. Sakatlıktan çıkan Benjamin Mendy'nin ve maç kondisyonu kazanması planlanan Kevin De Bruyne'nin de ilk 11'de olması bekleniyor.
- Liverpool galibiyeti sonrasında oynadıkları 4 resmi maçta 22 gol attılar, hiç gol yemediler!
İngiltere Lig Kupası maçları CANLI yayınla Nesine.com'da, kaçırmayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle