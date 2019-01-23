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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
23.01.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Manchester City, 9-0'ın rövanşında rotasyon yapacak! En popüler iddaa...

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Manchester City, 9-0'ın rövanşında rotasyon yapacak! En popüler iddaa...

İngiltere Lig Kupası yari finallerinde rövanş zamanı! İlk maçı 9-0 kazanan Manchester City'de, rövanş öncesi hangi isimler dinlendirilecek? İşte detaylar ve iddaa'daki en popüler tercih...

Burton Albion

- İngiltere Lig 1 (3. kademe) temsilcisi Burton'ın menajeri Nigel Clough, rakibin form durumu ve ilk maçtaki performansı da göz önünde bulundurup; "Gol atarsak büyük bir başarı olacak" açıklamasını yaptı.

- Orta sahanın tecrübeli isimleri Scott Fraser ve Jamie Allen'ın durumlaır maç saati netleşecek.

- Orta sahadan bir diğer isim Jake Hesketh ile hücum alternatiflerinden Marvin Sordell ise sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

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  • 454(1,00h)Burton Albion - Manchester City
    3
    MS2
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Manchester City

- Pep Guardiola rotasyon yapacağını ama 9-0'a rağmen ciddiyetle sahada olacaklarını söyledi.

- Stoperde Eric Garcia ve Philippe Sandler'ı görürsek şaşırmayalım. Sakatlıktan çıkan Benjamin Mendy'nin ve maç kondisyonu kazanması planlanan Kevin De Bruyne'nin de ilk 11'de olması bekleniyor.

- Liverpool galibiyeti sonrasında oynadıkları 4 resmi maçta 22 gol attılar, hiç gol yemediler!

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İddaa Tahminleri - 23 Ocak 2019Nesine TV yorumcusu Berkuk Ünyay, 23 Ocak Çarşamba iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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