Manchester City 6 eksikle İtalya'da! Rakip Atalanta, iddaa'da öne çıkan ise...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManchester City 6 eksikle İtalya'da! Rakip Atalanta, iddaa'da öne çıkan ise...
GeriFutbol Manchester City 6 eksikle İtalya'da! Rakip Atalanta, iddaa'da öne çıkan ise...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
06.11.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Manchester City 6 eksikle İtalya'da! Rakip Atalanta, iddaa'da öne çıkan ise...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manchester City 6 eksikle İtalya'da! Rakip Atalanta, iddaa'da öne çıkan ise...

Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda henüz puanla tanışamayan Atalanta, yoluna kayıpsız devam eden Manchester City’yi ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye birçok yeni oyun seçeneğiyle her zaman olduğu gibi Misli.com’dan Canlı Bahis yapabileceksiniz. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

ATALANTA - MANCHESTER CITY

Geçtiğimiz sezon İtalya’nın köklü kulüplerini geride bırakarak Serie A’yı üçüncü sırada tamamlayan Atalanta, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı.

C Grubu’nda mücadele eden İtalyan temsilcisi 3 maçta aldığı 3 mağlubiyetle beklentilerin altında kaldı.

Özellikle deplasmanda Dinamo Zagreb’ten alınan 4-0’lık yenilgiden sonra iç sahadaki 2-1’lik Shakhtar mağlubiyetiyle birlikte Devler Ligi’nin çok farklı bir arena olduğunu anladılar.

İngiltere’de ise öne geçtikleri karşılaşmada Manchester City’ye 5-1 yenilerek henüz puanla tanışamadılar.

Gidişatı değiştirmek isteyen ev sahibinde takımın belki de en önemli ismi Duvan Zapata’nın son derece sıkışık bir fikstürde sakatlanması da Atalanta’nın işini zorlaştırdı.

Yine de tecrübeli teknik adam Gian Piero Gasperini meslektaşı Pep Guardiola’ya karşı elinden geleni yapacaktır.

Gruptaki ilk 3 maçını kayıpsız geçen Manchester City ise bildiğimiz gibi…

Premier Lig’e biraz sallantılı başlamış olsalar da Liverpool’u yavaş yavaş sıkıştırmaya başladılar.

İngilizler, İtalya’ya önemli eksiklerle geliyor!

Kanat oyuncusu Sane, stoper Laporte, orta sahalar Rodri ve Silva ile sol bek Zinchenko’nun sakatlığı bulunurken 5-1’lik maçta oyundan atılan Foden ise cezalı.

Mükemmeliyetçi bir teknik direktör olan Guardiola’nın tüm bu eksiklere rağmen takımını galibiyet için sahaya süreceği de bir gerçek...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

- Manchester City bu sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 14 maçın 13’ünde minimum 2 gol attı.

- Manchester City, C Grubu’nda çıktığı 3 maçı da kazanırken bu karşılaşmalarda 10 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gördü.

Manchester City 6 eksikle İtalyada Rakip Atalanta, iddaada öne çıkan ise...

- Atalanta’nın çıktığı son 10 maçın 9’unun ilk yarısında gol atıldı.

- Atalanta’nın C Grubu’nda çıktığı 3 karşılaşmada da 2.5 gol barajı aşıldı.

- Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 12 maçın 10’unu kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

İtalya’da oynanacak Devler Ligi mücadelesine bahis yapan Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak Manchester City’den yana.

Misli.com’dan Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilen karşılaşmayı kuponuna ekleyen üyelerin %55’i konuk ekibin kazanacağını düşünüyor...

MİSLİ.COM YORUMCUSU CİHAT AKBEL’İN TERCİHİ...

Manchester City hafta sonu yürekleri ağızlara getirdi ama son dakika golüyle Southampton’a karşı geri dönmesini bildi… Ligde Liverpool’u kovalıyorlar. Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 maçı da kazandılar. Bu dakikadan sonra grup liderliğini vermeleri çok zor.

İngiltere’de oynanan maç 5-1 bitmiş ve bir o kadar da gol pozisyonundan yararlanılamamıştı. Yine gollü bir karşılaşma bekliyorum.

O maç için köşemizde 6+ gol seçeneğini işaretlemiştik. Bu sefer biraz daha temkinli olup garanti olana gidebiliriz.

Atalanta hafta sonu içeride Cagliari’ye 2-0 kaybetti. Josip Ilicic 39. dakikada kırmızı görünce işler karmaşıklaştı. Tabii o maçta 10 kişi olmalarına rağmen müthiş bir baskı kurduklarını da hatırlatmak gerekiyor.

Gasperini’nin takımı alkışı çokça hak eden Avrupa’da seyir zevki en yüksek takımlardan biri… Bu maçın da nefes kesmesini ve iki takımın da gol atmak için sahada olmasını bekliyorum.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Raheem Sterling, Pep Guardiola ile neler yaptı? İzleyelim...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle