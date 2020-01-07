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GeriFutbol Manchester City 6-1 Manchester United | Bu maç unutulmaz...
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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2020 - 17:25,Son Güncelleme:/

Manchester City 6-1 Manchester United | Bu maç unutulmaz...

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Manchester City 6-1 Manchester United | Bu maç unutulmaz...

İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Manchester United ve Manchester City kozlarını paylaşacak. Manchester derbisi öncesi 7 gollü unutulmaz maçı hatırlıyoruz...

Manchester United, İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Old Trafford'da Manchester City'i konuk ediyor. Saat 23:00'te başlayacak bu derbi öncesinde sizi 2011 yılında oynanan unutulmaz maça götürüyoruz...

Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Manchester City, Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'ı Old Trafford'da 6-1 yenmiş ve derbi tarihine geçen bir galibiyet almıştı.

Karşılaşmanın yıldızlarından olan Mario Balotelli'nin bu maçtaki gol sevinci de uzun süre gündem olmuştu.

İşte karşınızda Manchester City'nin Manchester United'ı deplasmanda 6-1 yendiği maçın özet görüntüleri...

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