Manchester City 500 milyon dolara hisse sattı
Premier Lig'in son 2 sezonunun şampiyonu Manchester City, hisselerinde satışa gitti.
Spor Arena Dış Haber | Premier Lig ekibi Manchester City, kulübün %10 hissesinin satıldığını açıkladı.
Manchester City'nin sahibi Sheikh Mansour, kulübün %10'luk hissesini ABD'li bir şirkete satmaya karar verdi.
KULÜBÜN %10'U 500 MİLYON EURO!
Kulübün %10 hisse için ABD'li bir özel sermaye fonu ile anlaştığı ve satışın 500 milyon dolar karşılığında tamamlandığı belirtildi.
İngiliz ekibinin toplam değerinin ise 4.8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
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