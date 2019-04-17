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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.04.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Manchester City 4-3 Tottenham

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Manchester City 4-3 Tottenham

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City'ye 4-3 yenilen Tottenham, ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile Tottenham takımları Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta kozlarını paylaştı.

Cüneyt Çakır’ın düdük çaldığı karşılaşmaya çok hızlı başlayan ev sahibi ekip, Sterling’in 4. dakikada fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti.

Konuk takım 7 ve 10. dakikada Heung-Min Son’un golleriyle 2-1 öne geçti. Bir dakika sonra Manchester City, Bernardo Silva ile skoru 2-2’ye getirdi. 21. dakikada yeniden sahneye çıkan Sterling, ev sahibi ekibi yeniden öne geçirdi. City, böylece soyunma odasına 3-2 önde girdi.

İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. 59. dakikada Agüero’nun ceza sahası sağ çaprazından şık vuruşuyla Manchester City skoru 4-2’ye getirdi. 73. dakikada Llorente fileleri havalandırdı. Llorente’nin golü elle attığı iddiasıyla yaşanan itirazların ardından Cüneyt Çakır VAR’dan gelen uyarı ile pozisyonu izledi ve golün geçerliği olduğunu belirtti.

İlerleyen dakikalardaki pozisyonlarda başka gol sesi çıkmayınca Tottenham sahadan 4-3 mağlup ayrılmasına rağmen yarı finale kaldı.

Bu eşleşmeden zaferle ayrılan Tottenham, yarı finalde Ajax'ın rakibi oldu.

Manchester City'nin 11'i: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Mendy, İlkay, David Silva, de Bruyne, Bernardo Silva, Sterling, Aguero.

Tottenham'ın 11'i: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Wanyama, Sissoko, Alli, Eriksen, Lucas Moura, Son.

Manchester City 4-3 Tottenham

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