Manchester City 3 puanı 3 golle aldı
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.
Son şampiyon Manchester City, Premier Lig'in 3. haftasında Bournemouth'a konuk oldu.
Konuk takım, 15 ve 64. dakikalarda Sergio Agüero, 43. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle 3-1 galip geldi. Bournemouth'un tek golünü, 45 3. dakikada Harry Wilson kaydetti.
Bu arada Arjantinli yıldız futbolcu Agüero, kariyerinde 400 gole ulaştı.
Bu sonuçla Manchester City, 7 puanla 2. sıraya yerleşti. Bournemouth ise 3 maç sonunda 4 puanda kaldı.
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