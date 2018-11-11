Manchester City 3-1 Manchester United / Maç özeti
İngiltere Premier Lig'de 12. hafta Manchester derbisine sahne oldu. Manchester City, evinde konuk ettiği Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.
Manchester City'de 12. dakikada David Silva perdeyi açarken, Sergio Agüero 48'de farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 58'de Manchester United Anthony Martial ile farkı 1'e indirse de, 86'da İlkay Gündoğan'ın golü sonucu belirledi.
Manchester City, bu skorla 32 puana yükselerek Liverpool'un 2 puan önünde haftayı lider olarak kapattı. Manchester United ise 20 puanla 8. sırada kaldı.
Manchester City ligde bir sonraki West Ham deplasmanına gidecek. Manchester United ise Crystal Palace'ı konuk edecek.
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