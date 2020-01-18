Manchester City 2-2 Crystal Palace

Premier Lig'de Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Yeni takımın da ilk kez sahaya 11'de çıkan Cenk Tosun, 39. dakikada Crystal Palace'ı öne geçiren golü kaydetti.

Cenk Tosun karşılaşmanın 81. dakikasında yerini Wickham'a bıraktı.

Bu değişiklikten 1 dakika sonra sahneye Sergio Agüero çıktı ve skora denge getirdi.

Manchester City 88. dakikada Agüero ile öne geçti. Son sözü 90. dakikada Fernandinho kendi kalesine attığı golle söyledi ve Manchester City ile Crystal Palace 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City'nin puanı 48 oldu. Crystal Palace ise puanını 30'a yükseltti.





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