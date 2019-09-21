Mamadou Niang sportif direktör oldu
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mamadou Niang sportif direktör oldu.
Profesyonel futbolculuk hayatına nokta koyan 39 yaşındaki Senegalli Mamadou Niang, Fransa 3. Lig takımlarından Athletico Marsilya'nın sportif direktörü oldu.
France Football'de yer alan habere göre; Niang 2018-2019 sezonunda kısa bir süre formasını giydiği Athletico Marsilya'nın yeni sportif direktörü oldu.
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