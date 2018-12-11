Malmö kilidini onlar açacak!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Ligi’nde ‘tamam ya da devam’ maçı olan Malmö karşılaşması için planlarını hazırladı.
Tur için 1 puanın yeteceği maçta işi garantiye almak isteyen Güneş, rakip üzerinde erken baskı kurup en kısa sürede gole gitmeyi hedefliyor.
Bu taktiğin kilit isimleri ise Mustafa Pektemek ile Vagner Love. Güneş, ilk 11’de oynatacağı iki santrfordan hareketli oynayıp Malmö defansına baskı yapmalarını istedi.
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