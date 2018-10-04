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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
04.10.2018 - 21:38, Son Güncelleme:

CANLI | Malmö 0-0 Beşiktaş

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CANLI | Malmö 0-0 Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda İsveç'in güçlü takımı Malmö ile karşı karşıya...


İLK 11'LER:

Malmö: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Christiansen, Bachirou, Lewicki, Rieks, Traustason, Rosenberg

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Medel, Necip Uysal, Ljajic, Gökhan Töre, Lens, Vagner Love

CANLI | Malmö 0-0 Beşiktaş

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Swedbank Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma bu akşam saat 22.00'da oynanacak. Mücadele Bein Sports HD'den canlı olarak yayınlanacak.

Davud Malmö, Golyat Beşiktaş'a karşı!

İsveç basını bu akşam Beşiktaş'ı favori gösterirken Malmö için de sürpriz umudunu taşıyor. Fotball Direkt'de yer alan yorumda , Malmö ile Beşiktaş'ın mücadelesi Davud ile Golyat'ın savaşına benzetildi. Mitolojik öyküde İsrailoğulları'ndan çocuk Davud, dev cüsseli Filistinli Golyat'ın meydan okumasına cevap verir ve onu yener. İsveç medyası Beşiktaş'ın hem ekonomik olarak hem de sahip olduğu çok sayıda yıldızla çok güçlü olduğunu vurgularken, Malmö'nün bu akşam Östersunds'un Galatasaray'a yaptığı sürprizin benzeri için sahaya çıkacağını vurgulayarak, bunun grupta ilerleme için son şans olabileceğine de işaret etti.

SANDALH: MALMÖ'NÜN SAVUNMASI İYİ DEĞİL

İsveç'in spor sitesi Fotbolldirekt.se'den gazeteci Ennart Sandahl, Malmö'nün zaaflarını anlattı. Sandahl, Malmö'nün ev sahibi olmanın özgüveniyle sahaya çıkacağını belirterek, "Sezona 4-4-2 sistemiyle başladı ancak işler istendiği gitmedi. Normalde bu şampiyon olması bekleniyordu. Alman teknik direktör Uwe Rösler'in Gelmesiyle genel olarak 3-5-2 oynuyor Malmö. Sistem değişikliğnden sonra daha iyi oynamaya başladı" dedi. Sandahl, Beşiktaş'ın özellikle Rieks, Attonsson ve Rosberg'e dikkat etmesi lazım derken, "Ancak Malmö'nün savuması iyi değil. Safari örneğin büyük hatalar yapabiliyor. Genk deplasmanında gördük bunu zaten gördük" dedi.

Avrupa kupalarında bu sezonki 8. maçına çıkacak

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezonki 8. maçını Malmö ile yapacak.

UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. ön eleme turunda başlayan siyah-beyazlı ekip, 3 eleme turunda 6 karşılaşma oynadı. Eleme turlarında 4 galibiyet elde eden Beşiktaş, birer kez de sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Grup aşamasındaki ilk maçını kazanan siyah-beyazlı takım, bu sezonki 7 Avrupa kupası mücadelesinde 5 galibiyet aldı, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, bu 7 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Adriano ve Tolga Zengin, sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu isimler yer aldı; "Karius, Utku, Ersin, Gökhan G., Roco, Pepe, Vida, Fatih, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Lens, Ljajic, Babel, Love, Larin, Mustafa, Caner, Gökhan T."

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 212. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında yarın İsveç’in Malmö ekibine konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 212. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 211 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 282 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 298 gol gördü.

İsveç ekipleriyle 9. maç

Beşiktaş, İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

İsveç takımlarına 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 12 gol gördü. Beşiktaş, rakibi Malmö ile daha önce 4 kez karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda Malmö’yü bir kez yenme başarısı gösterdi. İki takım arasındaki bir karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, siyah-beyazlı ekip 2 defa da mağlup oldu. Beşiktaş, Malmö kalesine 8 gol bırakırken, rakibinden 7 gol yedi.

İki ekip ilk kez 1990-1991 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmayı 3-2 yitiren Beşiktaş, rövanş mücadelesinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. İstanbul’daki mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Malmö, 2005-2006 sezonunda UEFA Kupası’nda bir kez rakip oldu. İstanbul’da rakibine 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki mücadeleyi ise 4-1 kazanmasını bildi.

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