Voleybol
AA
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Maliye Piyango evinde Fenerbahçe'yi yendi, seride öne geçti
Voleybol Efeler Ligi play-off 5-8'incilik turu ilk maçında Maliye Piyango, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın turu geçeceği seride ikinci karşılaşma, 25 Mart Pazar günü İstanbul'da oynanacak.
Salon: TVF Başkent
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Erhan Alparslan
Maliye Piyango: Gjorgiev, Stankovic, Kemal Kayhan, Venno, Halil İbrahim Yücel, Uğur Güneş (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Murat Karakaya, Aslan Ekşi)
Fenerbahçe: İzzet Ünver, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy (Ahmet Karataş, Burak Hazırol, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz)
Setler: 25-17, 23-25, 25-22, 25-17
Süre: 102 dakika (22, 29, 29, 22)
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