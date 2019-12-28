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Basketbol
AA
Haber Giriş: 28.12.2019 - 15:30,Son Güncelleme:/

Malcolm Thomas sağlık kontrolünden geçti! Fenerbahçe Beko...

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Malcolm Thomas sağlık kontrolünden geçti! Fenerbahçe Beko...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li pivot Malcolm Thomas, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ulus Liv Hospital'da gerçekleştirilen kontrollerde Thomas'a kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, göz muayenesi yapıldı.

ABD'li basketbolcunun kan değerlerine de bakılırken; eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de gerçekleştirildi. 

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Malcolm Thomas sağlık kontrolünden geçti Fenerbahçe Beko...


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