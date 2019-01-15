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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
15.01.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Malatyaspor'un rakibi Bodrumspor!

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Malatyaspor'un rakibi Bodrumspor!

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur’unda yarın sahasında TFF 2.Lig ekibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek.

Evkur Yeni Malatyaspor, 2019 yılına kupada oynayacağı Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçıyla start verecek.

Kupada son 16 turuna kalan sarı-kırmızılılar, rakibini yenip yoluna devam etmek istiyor. İki takım yarın 16.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Malatyaspor, kupaya 4. turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı ekip, tek maç usulü oynanan bu turda Kırklarelispor’u, Danijel Aleksic’in kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Malatya temsilcisi, 5. turda ise Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Çift maç eleme usulüne göre oynanan mücadelenin ilk ayağı Malatya’daydı. Evkur Yeni Malatyaspor, sahasındaki ilk maçı Khalid Boutaib ve Eren Tozlu’nun golleriyle 2-0 kazanarak rövanşa avantajlı çıktı. Erol Bulut'un takımı, ikinci maçta ise Ankara deplasmanında Ahmet Ildız ve Eren Tozlu’nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek, son 16 takım içerisine kalmayı başardı.

Bodrumspor ise kupaya 3. turdan dahil oldu. Muğla ekibi, tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada deplasmanda Niğde Belediyespor’u Ozan Sol, Cem Ekinci, Celal Dumanlı ve Harun Kavaklıdere’nin golleriyle 4-0 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

Yeşil-beyazlılar, 4. turda Demir Grup Sivasspor ile eşleşti. Bodrum Beldiyesi Bodrumspor, tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada, rakibini sahasında Serhiy Ribalka’nın kendi kalesine ve Cem Ekinci’nin attığı golle 2-1 mağlup ederek, 5. tura adını yazdırmayı başardı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor, bu turda Ankaragücü'nün rakibi oldu. Muğla ekibi, evinde oynadığı ilk maçı Orhan Aktaş, Harun Kavaklıdere, Emre Şahin ve Celal Dumanlı’nın golleriyle 4-2 kazandı. Yeşil-beyazlı takım, ikinci maçta 3-2 mağlup olmasına karşın adını Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'na yazdırmayı başardı.

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