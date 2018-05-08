Malatyasporlu Murat Yıldırım'ın acı günü
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un oyuncusu Murat Yıldırım'ın annesi Nermin Yıldırım, Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir Hollanda'daki bir hastanede kanser tedavisi gören Nermin Yıldırım, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Uçakla Ankara'ya, buradan da kara yoluyla memleketi Çorum'a getirilen Nermin Yıldırım'ın cenazesi, Ulucami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenaze törenine Murat Yıldırım, aile fertleri ile vatandaşlar katıldı.
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