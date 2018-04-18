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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.04.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

Malatyasporlu futbolculardan Beşiktaş maçı yorumu

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Malatyasporlu futbolculardan Beşiktaş maçı yorumu

Evkur Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım ve Issam Chebake, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 22 Nisan Pazar günü deplasmandaki Beşiktaş maçından puanla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sarı-siyahlı takımın orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ve sağ beki Issam Chebake, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Murat, geçen hafta sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında iyi oyun çıkarmaya çalıştıklarını ancak son saniyelerde yedikleri golle 2 puanı kaçırdıklarını söyledi.

Ligde kendilerinden alt sırada olan takımlarla aralarındaki puan farkını korumak için mücadele edeceklerini aktaran Yıldırım, "Her zaman galibiyet için sahaya çıkacağız. Taraftarımız da maç kazanmamızı ister. Beşiktaş karşılaşmasında galip geliriz, diye düşünüyorum. Çok zor bir maç olacak. Onlar da şampiyonluğa oynuyor. Her zamanki oyunumuzu oynarsak bir puan alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Chebake: "Puan koparmaya çalışacağız"

Chebake ise ligin son haftalarında alınacak puanların çok önemli olduğunu ifade etti.

Ligde oynayacakları 5 maçın kaldığını hatırlatan Chebake, "Bu maçların içinde deplasmanda oynayacağımız Beşiktaş ile Galatasaray maçı da var. Beşiktaş ve Galatasaray'dan da puan koparmaya çalışacağız. Önümüzdeki karşılaşmalardan puan alarak, ligi en üst sıralarda bitirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş maçına ilişkin Chebake, "Beşiktaş ile bir önceki karşılaşmada neredeyse galibiyeti kaçıran taraf olduk. Aynısını İstanbul'da da yapmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

"Gelecek sezon için farklı bir takımda oynamayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Chebake, "Transferden önce ligde kalan 5 karşılaşmaya odaklanıyorum. Evkur Yeni Malatyaspor'da bir yıllık sözleşmem daha var. Bu kulüpte çok mutluyum." yanıtını verdi.

Öte yandan, Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

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