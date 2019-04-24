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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.04.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Malatyasporlu Chebake: "Bütün şehri arkamıza alacağız"

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Malatyasporlu Chebake: "Bütün şehri arkamıza alacağız"

Evkur Yeni Malatyaspor'un sağ bek oyuncusu Issam Chebake, Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan Chebake, Trabzonspor karşılaşmasında çok agresif olmadıklarını ifade etti.

Fas asıllı oyuncu, Trabzonspor karşısına galibiyet için çıktıklarını kaydederek, "3 puanı Malatya'ya getirmek istiyorduk ama olmadı. Ufak detaylar bazen maçı çözebiliyor. Genel olarak agresif olmadığımız için 3 puanı alamadık" dedi.

“Bütün şehri arkamıza alacağız”

Chebake, Galatasaray ile yarın oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçına ilişkin, "Bizim için bu sezonun en önemli maçı olacak. Bu bizim finalimiz. Bütün şehri arkamıza alacağız. Sezonun bu ikinci bölümünü belki de şehrimize ve taraftarlarımıza affettirebileceğiz. Çok iyi hazırlandık ve konsantre olduk. Bizim için final değerinde. O bilinçle maça çıkıp, bütün ne varsa sahada performans olarak göstereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

“2021'e kadar sözleşmem var”

Tecrübeli sağ bek, Evkur Yeni Malatyaspor'daki geleceğine ilişkin ise, "Öncelikle şimdi konuşulacak zaman değil. 2021'e kadar sözleşmem var ama bizim için değerli olan Galatasaray ile oynayacağımız maç. O maçı alarak bazı şeyleri affettirmeye çalışacağız. Yeni Malatyaspor'da çok mutluyum. Buradan gitme gibi bir düşüncem şu an yok. Galatasaray maçını alıp, sezonu da bitirdikten sonra gerekirse oturulur, konuşulur. Güzel bir şey varsa anlaşılır" açıklamasını yaptı.

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Malatyasporlu Chebake: Bütün şehri arkamıza alacağız

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