Malatyaspor'dan yeni açıklama: 'Sergen hoca ile...'

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, futbolcuları Guilherme'ye transfer teklifi olduğu yönündeki iddiaya ilgili, "Futbolcumuzun isminin bu tür transfer haberlerinde geçmesi bizim için mutluluk verici. Son yıllara bakıldığında aldığımız yabancı oyuncular hep nokta transferler olmuş. Demek ki kulüpte transfer politikası doğru işletiliyor. Guilherme'ye remi teklif yok. Gelirse başkanımız ve kendisi değerlendirir" dedi.

Takımdaki son durum ve Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamada bulunan Ali Ravcı, iyi bir takım olduklarına vurgu yaptı.

"Sergen Hoca ile iyi anlaşıyoruz"

Sergen Yalçın'ın başarılı bir isim olduğunu ve kendisiyle çalışmaktan memnun olduklarını belirten Ravcı, Hocamız ile çalışmaktan son derece mutluyuz. Sezon başından bugüne kadar olan zamanda iyi bir başarı tablosu ortaya koydu. Oyunculuğunda olduğu gibi hocalığında da iyi işler yaptığını düşünüyorum. Hem hocadan hem de ekibinden memnunuz. Kendileriyle çok uyumlu çalışıyoruz. İnşallah takımımızla birlikte çok daha iyi yerlere gelecektir. Son aldığı cezadan dolayı ne yazık ki 3 hafta kulübede olmayacak. Fenerbahçe maçında Sergen Hoca takımdaki yerini alamayacak. Ben kulübede olduğum için olaylara birebir şahit oluyorum. Teknik adamların itiraz yönünde hakkı vardır. Herhangi bir küfür, hakaret olmadı. Sergen Hoca ile ilgili TFF karar verdi. Çok fazla üstüne konuşmaya gerek yok. Hocamızın elbette saha kenarında olmasını isteriz. Futbolda böyle şeyler oluyor. İnşallah bir daha olmaz" dedi.

"Fenerbahçe yenilmeyecek bir takım değil"

Ravcı, her maça kazanmak için çıktılarını da belirterek, şunları söyledi:

"Fenerbahçe yenilmeyecek takım değil"

"Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Daha önceki 2 zor maçtan 1 puan çıkardık. Emeklerimizin sonuçlarını sahada alıyoruz. Oyuncularımızın kazanma isteği bizleri mutlu ediyor. Süreklilik ve kararlılık olunca endişe duymuyoruz. Fenerbahçe ya da başka bir rakip fark etmiyor. İyi motive olursanız sınırlarınızın ötesine geçebilirsiniz. Biz fiziksel ve zihinsel açıdan mutluyuz. Eksikler de aramıza katılacak. Fenerbahçe maçına tam kadro çıkacağımıza inanıyoruz. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Ama Fenerbahçe yenilmeyecek bir takım değil."

"Resmi teklif yok, bu tür haberler bizi mutlu ediyor"

Guilherme ile ilgili çıkan transfer haberine dair de konuşan Ravcı," Guilherme bizim için önemli bir oyuncu. Futbolcumuzun isminin bu tür transfer haberlerinde geçmesi bizim için mutluluk verici. Son yıllara bakıldığında aldığımız yabancı oyuncular hep nokta transferler olmuş. Demek ki kulüpte transfer politikası doğru işletiliyor. Guilherme'ye remi teklif yok. Gelirse başkanımız ve kendisi değerlendirir. 6 yıldır buradayım. Elbette yetenekli olmaları kadar oyuncuların karakteri de önemli. Herkes yıldız oyuncu ister. Bizim bütün oyuncularımız yıldız. Başka oyuncularımızla alakalı da transfer gündemi olmuştu. Resmi bir teklif yok. Ama ilgilenilmesi bizim için gurur verici bir olay. Söylediğim gibi başkanımızın ve oyuncumuzun düşüncesi de önemli" diye konuştu.