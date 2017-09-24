Malatyaspor'dan deplasmanda farklı galibiyet!

İlk yarıyı domine eden deplasman ekibi Malatyaspor, devreye 3-0 önde girdi. İkinci yarıya maçı çevirmek için çıkan Karabükspor; Yatabare ve Torje ile skoru 3-2'ye getirdi. Mücadelenin son dakikalarında 1 gol daha bulan Evkur Yeni Malatyaspor, geri dönüşe izin vermedi ve sahadan 3 puanla ayrıldı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan
Kardemir Karabükspor: Rybka, Papp, Gaman, Dany, Ibanez, Bliznichenko, Ceyhun Gülselam, Grozav, Tanase, İlhan Depe, Yatabare
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Azubuike, Aytaç Kara, Dening, Adem Büyük, Eren Tozlu, Boutaib
Goller: Dk. 15 Yalçın Ayhan, Dk. 39 Adem Büyük, Dk. 45+2 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)