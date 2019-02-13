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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
13.02.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Malatyaspor'dan büyüklere geçit yok

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Malatyaspor'dan büyüklere geçit yok

Spor Toto Süper Lig ekibi E.Yeni Malatyaspor, bu sezon sahasında dört büyük olarak adlandırılan takımlara karşı ortaya koyduğu mücadele ve aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren E.Yeni Malatyaspor, geride kalan 21 haftada 34 puan toplarken, haftayı dördüncü sırada tamamladı.

Ligde iyi bir ilk yarı geçiren sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı. İkinci yarıda oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor, ligin 22. haftasında 15 Şubat Cuma günü 20.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk edecek.

Bu sezon sahasında büyüklere puan vermedi

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de 'dört büyükler' olarak adlandırılan takımlara karşı sahasında aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Şu ana kadar sahasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’u konuk eden sarı-kırmızılılar, bu takımlara karşı oynadığı karşılaşmaların hepsini kazandı. Malatya temsilcisi, sahasında Fenerbahçe’yi 1-0, Galatasaray’ı 2-0, Trabzonspor’u 5-0 mağlup etti.

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Ligde şu ana kadar sahasında 10 karşılaşmaya çıkan E. Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmaların 6’sını kazanırken, 3’ünde berabere kaldı ve 1’inde de puan alamadı.

Sadece Fenerbahçe’ye kaybetti

E. Yeni Malatyaspor, geçen sezonda ligde 'dört büyük' diye adlandırılan takımlara karşı sahasında iyi sonuçlar almıştı. Geride kalan sezon sahasında Galatasaray ve Trabzonspor’u mağlup eden sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile berabere kalırken, sadece Fenerbahçe’ye kaybetmişti.

Malatya ekibi, 2017-2018 sezonunda sahasında Trabzonspor’u 1-0, Galatasaray’ı ise 2-1 mağlup ederken, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon sahasında sadece Fenerbahçe’ye 2-0’lık skorla mağlup oldu.

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