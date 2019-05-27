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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
27.05.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Malatyaspor'da yaprak dökümü! 11 isim...

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Süper Lig’i 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden E.Y. Malatyaspor’da sözleşmesi sona eren 11 futbolcuya yeni sözleşme teklif edilmeyeceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi biten ve yeni sezonda düşünülmeyen futbolcular birer birer takımdan ayrılmaya başladı. Ömer Şişmanoğlu ve Adem Büyük’ün Bursaspor maçı öncesi kulüple ilişiğini kesmesinin ardından ligin bitmesiyle birlikte diğer isimlerin de kulüple resmi anlamda bağı kalmadı. Evkur Yeni Malatyaspor’da Guilherme Costa Marques, Adem Büyük, Murat Yıldırım, Aboubakar Kamara, Fabien Ceddy Farnolle, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Michael Pereıra, Barış Alıcı, Murat Akça ve Erkan Kaş’ın sözleşmeleri sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulübün sözleşmesi biten futbolculara yeni sözleşme önermeye sıcak bakmadığı, sadece kiralık alınan 2 futbolcu Kamara ve Guilherme’nin opsiyonlarının kullanılması noktasında girişimde bulunabileceği ifade ediliyor.Mali kongresinin ardından seçimli kongresine hazırlanan sarı-kırmızılı kulübü, yeni sezon kadro yapılandırılması konusunda uzun bir mesai bekliyor. Ligi 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne 3. ön elemeden katılmaya hak kazanan Malatya temsilcisinin, ilk ön eleme maçını haziran ayının son haftasında oynayacak olması nedeniyle kadro yapılanmasını kısa süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.Malatya yönetiminin Avrupa maçlarına kadarki süre içerisinde transfere harcamak için 103 milyon TL’lik bir kaynak ayırdığı, ilk etapta ise yeni bir teknik adamla masaya oturulmasının planlandığı öğrenildi.

Yeni Malatyaspor 1-2 Bursaspor
Yeni Malatyaspor 1-2 Bursaspor

Malatyasporda yaprak dökümü 11 isim...

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