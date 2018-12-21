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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.12.2018 - 13:42, Son Güncelleme:

Malatyaspor'da Guilherme harekatı başladı!

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Malatyaspor'da Guilherme harekatı başladı!

Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılı yönetim, transfer çalışmaları kapsamında şu anda takımda kiralık olarak forma giyen Brezilyalı saha oyuncusu Guilherme’nin bonservisi içinde harekete geçti.

Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, sezon başında Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme Costa Marques’i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 27 yaşındaki Brezilya asıllı oyuncunun ligin ilk yarısında ortaya koyduğu performans büyük alkış aldı.

Guilherme'nin satın alma opsiyonuyla bir yıllığına İtalya Serie B ekibi Benevento Calcio’dan kiralayan Malatya ekibi, başarılı oyuncunun bonservisi için harekete geçti. Bir radyo programına katılan Başkanı Adil Gevrek, Guilherme’nin bonservisinin 3 milyon Euro olduğunu kaydederek, bunun yüzde 50’sini alabileceklerini ifade etti.

Braga, Benevento, Gil Vicente ve Legia Warszawa takımlarında da forma giyen Guilherme, sezon başında Yeni Malatyaspor’a transfer olmuştu. Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla 14’ü lig, 1’i kupa olmak üzere 15 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki futbolcu, ligde süre aldığı bin 226 dakikada 3 gol kaydedip, 7 asist yaptı.

Birçok pozisyonda görev alan Brezilyalı futbolcu, sezon başından bu yana Teknik Direktör Erol Bulut’un da en büyük kozları arasında yer alıyor. Sol ayağını iyi kullanan ve top hakimiyetiyle dikkat çeken Guilherme’nin kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2019’da sona erecek.

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