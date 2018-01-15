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Malatyaspor'da flaş ayrılık

Evkur Yeni Malatyaspor, Gineli orta saha oyuncusu Sadio Diallo ile yollarını ayırıyor.

Hürriyet Haber
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Devre arası transferinde anlaştığı oyuncularla kadrosunu boşaltamadığı için henüz sözleşme yapamayan sarı-kırmızılı takımın, Sadio Diallo ile yolları ayırma konusunda anlaştığı bildirildi. Fransa ligine döneceği belirtilen Sadio Diallo’ya sözleşme fesih bedeli olarak herhangi bir ödeme yapılıp, yapılmadığı açıklanmazken, Gineli futbolcunun birkaç gün içerisinde takımla vedalaşacağı ifade edildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un daha önce gönderilecekler listesine koyduğu Fabian Farnolle ve Nacer Barazite’yi ise göndermekten vazgeçtiği bildirildi. (Ajansspor)

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