Malatyaspor'da 2 imza an meselesi! Premier Lig'den...

Hücum bölgesi için transfer görüşmelerini sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, aradığı isimleri İngiliz ekibi Fulham’da buldu.

Sarı-kırmızılılar, on numara pozisyonu için Neeskens Kebano, forvet bölgesi içinse Aboubakar Kamara’yı kadrosuna katmak istiyor. Her iki oyuncuyla anlaşma sağlayan yönetimin, Fulham kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.



Neeskens Kebano kimdir?

27 yaşında ve 1.70 boyundaki Kongo uyruklu Fransız oyuncu Neeskens Kebano on numara pozisyonunda oynuyor. Fulham ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kebano, Paris Saint-Germain, SM Caen, KRC Genk ve RSC Charleroi takımlarının formalarını giydi. Kebano, Fransa U17, U18, U19 ve U20 Milli Takımları’nda oynadıktan sonra 2014 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı’nın formasını giydi. Premir League’de bu sezon 3 karşılaşmada görev alan Neeskens Kebano, 1 FA Cup, 1’de EFL Cup maçında forma giydi. Kebano, on numara pozisyonunda oynadığı 80 karşılaşmada 19 gol kaydederken, 12’de asist yaptı. Neeskens Kebano’nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.



Aboubakar Kamara kimdir?

7 Mart 1995 Fransa doğumlu olan 1,77 metre boyundaki santrfor Aboubakar Kamara’nın Fulham ile 30 Haziran 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Monaco, KV Kortrijk, SC Amiens takımlarının da formalarını giyen Kamara, Premier League’de bu sezon 13 karşılaşmada 687 dakika görev aldı ve 3 gol kaydetti. İngiltere EFL Cup 2 maçta 2 gol atan Fransız golcü, santrafor olarak çıktığı 53 karşılaşmada 17 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Kamara, sağ kanat oynadığı 16 karşılaşmada ise 5 gol atma başarısını gösterdi.

Fulham formasıyla 50 karşılaşmada 12 gol, 2 asist yapan golcü futbolcu, Fransa ekibi Amiens formasıyla 45 karşılaşmada 16 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu. Santrfor bölgesinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Aboubakar Kamara’nın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

