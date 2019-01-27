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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.01.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Malatyaspor'a Fenerbahçe maçı öncesi 3 iyi haber!

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Malatyaspor'a Fenerbahçe maçı öncesi 3 iyi haber!

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde geride kalan 18 haftada 32 puan toplayan ve 3. sırada bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale adını yazdıran Malatya temsilcisi, Fenerbahçe karşısında galip gelerek ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon İstanbul deplasmanında şu ana kadar 2 karşılaşmaya çıktı. Sarı-siyahlılar, ligin beşinci haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, 7'nci haftada ise Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

SAKATLAR İYİLEŞTİ!

Malatya temsilcisinde sakatlıkları geçen Adem Büyük, Mustafa Akbaş ve Guilherme, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Fenerbahçe maçında forma giyebilecek. 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

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